Coronavirus, otto nuovi positivi al Moscati: sono sei infermieri e due medici

Va avanti la battaglia per contrastare l’epidemia da Coronavirus in Campania, con le misure messe in campo negli ultimi giorni che stanno dando i frutti sperati. In Irpinia si erano registrate giornate senza alcun contagio, ma nelle ultime ventiquattro ore c’è stata un’impennata, con ben otto nuovi positivi al Moscati di Avellino. Si tratta di sei infermieri e due medici. La notizia è stata comunicata dall’Azienda Sanitaria locale e riportata da “Il Mattino”.

Coronavirus, otto nuovi casi in Irpinia: sono tutti operatori del Moscati di Avellino

La paura di un nuovo focolaio con epicentro il nosocomio avellinese è davvero alta. I nuovi casi, come comunicato dall’ASL sono 3 ad Avellino, 1 a Monteforte Irpino, 1 ad Ospedaletto d’Alpinolo, 1 a Quadrelle, 1 a Serino ed infine 1 medico del casertano. Tutti camici bianchi al lavoro nel principale ospedale irpino.

Un fulmine a ciel sereno, dopo una tregua durata ben tre giorni. Adesso il compito più importante è quello di mappare eventuali altri contagiati all’interno della struttura, per spegnere sul nascere quello che potrebbe rischiare di tramutarsi in un focolaio.