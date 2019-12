';

Il maltempo sta flagellando la Campania ed in particolare l’Irpinia. Nelle ultime ore diversi temporali hanno messo a dura prova il territorio, con quantitativi di pioggia scaricati al suolo davvero altissimi. Non sono mancati i disagi dovuti a numerosi allagamenti che hanno interessato Avellino e provincia.

Maltempo Irpinia, allagamenti e rallentamenti sulle principali strade (Video)

Nessuno sembra avere ancora posto un rimedio al fatto che ogni qualvolta la pioggia si fa intensa, i problemi ritornano a galla. Ne è testimone un video (qui sotto riportato) che ritrae la variante in direzione Avellino all’altezza del “Bel Sito Hotel Le due Torri“. La carreggiata è così abbondantemente ricoperta d’acqua che le auto fanno fatica a transitare. A causa di ciò, si sono create delle lunghe code di vetture che procedono a passo d’uomo.

Stesso problema nei pressi della Novolegno, tra Arcella e Ponte Sabato, dove un tratto di strada è stato chiuso a causa della troppa acqua che si era accumulata in una rientranza. In serata il maltempo dovrebbe concedere una tregua, in modo che l’emergenza possa rientrare. All’orizzonte però si profilano nuovi e forti temporali. La speranza è che i problemi siano finiti qui.