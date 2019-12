Pratola Serra, il Tar respinge il ricorso Vodafone sull’antenna

';

Nuovi sviluppi sulla questione antenna tra il Comune di Pratola Serra e la compagnia telefonica Vodafone. Il punto della discordia è l’attivazione del ripetitore da parte di quest’ultima in via Conserva Corlecchie. Era stato presentato un ricorso al Tar, che è stato respinto nelle ultime ore.

Pratola Serra, il commento del Comune

Con ordinanza n. 611/2019 del 19/12/2019, il Tar Campania-Salerno ha infatti rigettato la richiesta di sospensiva avverso il provvedimento di annullamento del “silenzio/assenso” presentato dalla società Vodafone Italia spa.

Il comune di Pratola Serra ha così commentato la notizia:

“L’Amministrazione Comunale continua la sua attività a sostegno della salute pubblica e delle esigenze dei cittadini, seguendo passo passo questa controversia ormai in atto da tempo”, commenta il Sindaco di Pratola Serra, Emanuele Aufiero. “Stiamo affrontando la questione in maniera seria e puntuale, garantendo il massimo impegno a tutela della cittadinanza e del diritto alla salute, impiegando tutti gli strumenti consentiti dalla legge, anche grazie all’aiuto e alla disponibilità dei nostri legali. Continueremo a promuovere ogni azione e atto amministrativo che possa evitare che l’installazione abbia luogo in via definitiva. Non molleremo la presa e continueremo la nostra battaglia”. Questa Amministrazione sta dalla parte dei cittadini nella battaglia contro l’istallazione dell’antenna, aspettiamo ora fiduciosi la trattazione del merito della controversia”.

La data dell’udienza di trattazione del merito della controversia è fissata per l’8 luglio 2020.