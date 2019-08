L’estate è la stagione del mare e delle vacanze, ma soprattutto dei concerti. Come tante altre località, Pratola Serra, in onore dei festeggiamenti del santo patrono nella frazione Serra di Pratola, ha ospitato il tuor di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Serata all’insegna della musica del cantante toscano, che fila liscia senza intoppi. Purtroppo, il caso e la fantasia ha voluto che un semplice riferimento al Benevento Calcio divenisse un inno alla squadra sannita.

Pratola Serra, Pupo e la bufala del “Forza Benevento”: come è andata realmente

La sera del 23 agosto, in quel di Serra di Pratola, l’attesa era trepidante per l’esibizione dello showman di Ponticino. Persone da ogni parte della provincia si sono precipitate nel comune di Pratola Serra per assistere all’unica data irpina del cantante.

Tutto inizia e va secondo i piani. In un momento di pausa, tra una chiacchiera ed un’altra con il pubblico, Ghinazzi dedica un pensiero alla sua squadra del cuore, la Fiorentina. Nel momento calcistico, ricorda ai presenti che il Benevento Calcio era impegnato in una partita con il Pisa quella stessa sera nella sua Toscana.

Ed ecco il momento che ha scatenato la fantasia di alcuni presenti e non. Continuando a parlare dell’impegno della squadra sannita, il cantautore pone una domanda al pubblico: “come è finita la partita tra Benevento e Pisa?” i fan hanno così risposto “si è conclusa con un pareggio” e l’artista ha concluso “allora gli è andata bene questa sera ai giallorossi“.

Non si sa come, non si sa perché, appena concluso il concerto, decine di articoli titolavano “Clamorosa Gaffe di Pupo a Pratola Serra, urla Forza Benevento ed il pubblico insorge“. Si combatte ogni giorno per debellare la disinformazione ad ogni livello, ma è bastato un semplice riferimento in territorio irpino alla squadra beneventana per dare il via ad una strumentalizzazione che di vero non ha nulla.

Le fake news sono uno dei più grandi problemi dei giorni nostri, e se non si comincia anche dalle piccole cose, risulterà impossibile eliminarle.