Terremoto a Piacenza, scossa magnitudo 4.2. Trema tutto il Nord: sentito anche a Milano e Genova

La terra trema ancora in Italia. Alle 11:42 di oggi 16 aprile è stata registrata una nuova scossa di terremoto in Emilia Romagna. Secondo quanto riportato dall’Ingv, l’epicentro è stato registrato a una profondità di 3 km nel territorio di Cerignale, in provincia di Piacenza, dove già nella serata di ieri c’era stata un’altra scossa di magnitudo 3.5.

Le segnalazioni di cittadini preoccupati arrivano da tutta la provincia di Piacenza (compresa Val D’Arda e Val Tidone), ma anche da quelle di Pavia e Parma. Molte segnalazioni sono arrivate anche da diverse zone della Liguria, del Piemonte e della Lombardia. A Milano e Genova la scossa è stata avvertita distintamente.

“Quella di stamattina è stata una scossa di terremoto breve ma piuttosto intensa. Al momento non abbiamo segnalazioni di danni a persone o cose. Stiamo facendo tutte le verifiche”. ha dichiarato Rita Nicolini, direttrice dell’agenzia regionale di Protezione civile nell’Emilia-Romagna.