Si fa sul serio in casa Bari per regalare a mister Auteri un attacco idoneo a far bene nel prossimo campionato di Serie C. La dirigenza biancorossa, nelle ultime ore, sta lavorando per portare in biancorosso un calciatore del Pordenone.

Si tratta di Patrick Ciurria, in scadenza nel 2022 con i ramarri, al centro di una trattativa di mercato che potrebbe portare in Friuli i biancorossi Berra e Scavone, ormai in uscita.

Dunque, la trattativa con Ciurria procede, ma il Pordenone chiede l’obbligo di riscatto in caso di promozione in B. La priorità per i galletti rimane lui: si tratta del profilo maggiormente indiziato a puntellare il reparto offensivo. Ma Ciurria non sarebbe l’unico nome cerchiato in rosso sul taccuino del ds Gianluca Romairone.

Stando a quanto riporta Alfredo Pedullà, infatti, sembra che abbia messo gli occhi su Manuel Marras, esterno offensivo svincolatosi dal Livorno dopo la retrocessione in Serie C della scorsa stagione. Nonostante la priorità sia Ciurria, dunque, si pensa anche a un altro arrivo.