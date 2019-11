';

Un’altra grande prestazione da parte dei giallorossi stava per dare i suoi frutti nell’ultima giornata di campionato. Purtroppo Lazio-Lecce è stata viziata da un errore da parte dell’arbitro, che ha annullato il gol di Lapadula dopo la respinta di Strakosha sul rigore di Babacar.

Analizzando l’episodio, molti esperti e non, sono tutti concordi sul fatto che il rigore andava ripetuto. In merito a questo, la società giallorossa ha pubblicato un comunicato ufficiale.

Lecce Calcio, gol annullato a Lapadula: il comunicato della società

La rete annullata all’attaccante ex Genoa aveva portato il Lecce sul punteggio di 2-2. Dopo questo episodio, i salentini hanno capitolato, perdendo il match. La società ha deciso di esporsi pubblicamente per dire la propria su questa situazione, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club.

“L’Unione Sportiva Lecce ribadisce, con fermezza, di aver subito un grave torto arbitrale in occasione della gara di campionato Lazio – Lecce disputatasi in data 10 novembre 2019. In occasione del gol del possibile 2-2 realizzato dal calciatore Gianluca Lapadula, dapprima convalidato dal Direttore di gara e poi annullato a seguito dell’intervento del VAR, si è verificata una evidente violazione della Regola 14, punto 2, lettera c del Regolamento del Giuoco del Calcio in base ad una presunta prassi applicativa del Protocollo VAR che ha condotto a un risultato non in linea con la predetta norma. La disposizione stabilisce infatti, in modo chiaro, che il calcio di rigore deve essere ripetuto qualora uno o più giocatori di ciascuna squadra invadano contemporaneamente l’area di rigore prima che il pallone sia in gioco. Ragion per cui nessuna prassi potrebbe decretare il contrario”.

Concludendo poi così:

“Consapevole dei principi etici e giuridici dell’ordinamento sportivo che impongono il rispetto del risultato maturato sul campo di gioco e delle conseguenti insindacabili decisioni di natura tecnica adottate dagli Ufficiali di gara, l’Unione Sportiva Lecce, ritiene tuttavia più utile, in luogo di iniziative giudiziarie che oltretutto rischierebbero di arenarsi per cavilli formali, di sottoporre ufficialmente agli organi competenti, in occasione dell’incontro programmato per il giorno 19 novembre 2019 tra AIA – CAN A e le Società di Serie A, le palesi e gravi incongruenze emerse in occasione dell’episodio in oggetto. L’Unione Sportiva Lecce non intende infatti promuovere azioni strumentali nel proprio esclusivo interesse, bensì collaborare con gli organi preposti allo scopo di eliminare per il futuro prossimo ogni incertezza nell’applicazione di una regola fondamentale del gioco del calcio e nell’interesse collettivo di tutti i Club partecipanti alle competizioni”.