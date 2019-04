Al San Nicola il Bari batte 2-1 il Portici e si avvicina alla promozione in Serie C. Una vittoria sofferta che però ha regalato tre punti pesantissimi per i biancorossi. Dopo la partita ha parlato il presidente Luigi De Laurentiis che, ai microfoni di TeleBari, ha sottolineato: “È tutto molto bello, ora stiamo soffrendo in tutte le partite. Le squadre che vengono qui hanno tanta visibilità e si giocano il tutto per tutto. Sono contento per la vittoria“.

De Laurentiis ha poi parlato di questo campionato che sta per concludersi: “Me l’aspettavo meno difficile, è stato un torneo importante e complicato. La mia famiglia respira calcio da quindici anni, quello che volevo capire quest’anno è come gira il mondo del pallone a Bari. Ora sappiamo come ripartire e organizzarci meglio nella prossima stagione”.

Dopo la matematica promozione in Serie C si partirà già con la prossima stagione: “Ai primi di maggio inizieremo a mettere su un piano strategico per un campionato che sarà senza dubbio più difficile“