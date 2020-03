';

Singolari scene quelle alle quali i tifosi di Lecce e Atalanta hanno assistito questo pomeriggio, e di cui loro stessi sono stati i protagonisti. A tutti i sostenitori, infatti, è stata misurata la temperatura prima dell’ingresso al “Via del Mare” per assistere alla partita tra giallorossi e nerazzurri.

Il protocollo di sicurezza, come riporta Gianluca Di Marzio sul suo portale, è stato eseguito con modalità diverse: se nella zona del settore ospiti erano presenti la Croce Rossa, il 118 e la Questura, che hanno stabilito dei controlli in via precauzionale, negli altri settori, ovvero quelli riservati ai tifosi del Lecce, c’erano squadre della Croce Rossa, che hanno sottoposto a misurazione della temperatura corporea solo i tifosi che volontariamente chiedono una rilevazione.

Dunque, per cronaca, i tifosi dell’Atalanta sono stati sottoposti a misurazione della temperatura, mentre solo i tifosi del Lecce che richiedevano questa misura hanno ricevuto un uguale trattamento. Uno scenario senza dubbio particolare, che in tempi di emergenza epidemiologica da coronavirus testimonia l’attenzione che c’è in Italia su questa problematica.