In Serie A torna il turno infrasettimanale e il Parma di mister D’Aversa domani ospiterà al “Tardini” il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Una partita importante per i gialloblu che, dopo le due sconfitte di fila contro Cagliari e Lazio, si ritrovano a soli tre punti in classifica.

Alla vigilia del match mister D’Aversa ha confermato ancora i problemi a centrocampo che hanno condizionato non poco la trasferta di Roma: “Domani ci sarà Scozzarella ma non saranno della partita Kucka e Grassi. A centrocampo numericamente siamo pochi, ragioniamo per mettere la miglior formazione“.

Le loro condizioni: “Inizialmente si era parlato di una contrattura per Kucka, ma dopo la risonanza la situazione è cambiata. Non ha contrattura ma una piccola lesione e ci vogliono dalle due alle tre settimane. Per quanto riguarda Grassi, quando si rientra da un infortunio importante ci vuole un anno se ci si allena con continuità, lui purtroppo ha lavorato poche settimane“.

Parma Calcio, D’Aversa: “Gervinho e Inglese ci porteranno a raggiungere l’obiettivo”

Contro la Lazio sono apparsi poco brillanti sia Inglese che Gervinho, ma D’Aversa non sembra preoccupato: “Sono i due giocatori che l’anno scorso si sono più evidenziati, ma da soli difficilmente da soli sarebbero stati così decisivi. A Roma la problematica è stata generale. Sono contento di avere Gervinho e Inglese e anche quest’anno ci porteranno a raggiungere l’obiettivo“.

Sulla sconfitta con la Lazio: “Post Lazio abbiamo cercato di capire com’è stato possibile il secondo tempo ma una squadra come la nostra che ha dimostrato la propria identità in questi anni non deve far accadere queste. Non è simbolo di non voglia, ne sono convinto“.