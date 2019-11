Pordenone-Perugia pronostico: probabili formazioni e diretta streaming

';

La 13° giornata della Serie B 2019-2020 proporrà molte partite importanti per quanto riguarda la vetta della classifica. Una di queste è senza dubbio Pordenone-Perugia, con i due club che occupano entrami il quarto posto a quota 19 punti. Vediamo il pronostico, le probabili formazioni, la diretta streaming e dove vederla in tv.

Pordenone-Perugia, le probabili formazioni

I ragazzi allenati da Oddo sono reduci da una brutta batosta interna per mano del Cittadella. Il Perugia cercherà di ripartire subito a testa alta per lasciarsi alle spalle le scorie di una spiacevole sconfitta. In vista della gara con i friulani, il tecnico biancorosso punterà sul solito 4-3-1-2, con Bonaiuto a sostegno della coppia formata da Iemmello e Falcinelli.

I padroni di casa venderanno cara la pelle. I neroverdi cercheranno in tutti i modi di agguantare i tre punti che avvicinerebbe non poco le primissime posizioni della classifica. Mister Tesser schiererà i suoi con il classico 4-3-1-2, con Ciurria alle spalle di Strizzolo e Candellone.

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Vogliacco, Camporese, De Agostini; Gavazzi, Pobega, Misuraca; Ciurria; Strizzolo, Candellone. All.: Tesser

Perugia (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Falzerano, Balic, Dragomir; Buonaiuto; Falcinelli, Iemmello. All.: Oddo

Pordenone-Perugia, quote e pronostico

I bookmakers vedono di poco favorito il Pordenone nel match che li vedrà contrapposti agli umbri. La SNAI quota l’1 a 2,55 l’X a 3,00 ed il 2 a 3,00. EUROBET quota l’1 a 2,45 l’X a 2,95 ed il 2 a 3,15. Infine WILLIAMHILL quota l’1 a 2,5, l’X a 3,00 ed il 2 a 3,10. Sarà sicuramente una gara molto combattuta tra due squadre solide e intenzionate a vincere. Noi puntiamo sulla voglia di riscatto del Perugia e sull’x2.

Pordenone-Perugia, dove vederla in tv e diretta streaming

Pordenone-Perugia, in programma sabato 23 novembre alle ore 15:00, sarà trasmessa in esclusiva solo su DAZN. La sfida dello stadio Friuli sarà disponibile sul web collegandosi al sito ufficiale dell’emittente online. Per guardare Pordenone-Perugia in Tv sarà necessario possedere una SmartTv e scaricare l’app DAZN. Una volta scaricata, bisognerà inserire le proprie credenziali ed il gioco è fatto.